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الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر

12/22/2023 3:11:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، الجمعة، مسجلا أدنى مستوياته في نحو خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر، مما عزز توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في مارس المقبل.
وحتى نوفمبر، بلغ معدل التضخم في أميركا، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6% نزولا من 2.9 % في أكتوبر.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.2 % على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل ارتفاع منذ أبريل 2021.




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