روضة المحرزي: المرأة عنصر فاعل في النهضة

أكدت روضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، أن المرأة الإماراتية، حظيت باهتمام القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد، وحرصت القيادة على تمكين المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وباتت المرأة عنصراً فاعلاً في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وعلى خطى الآباء المؤسسين للاتحاد، تمضي القيادة الحكيمة للدولة في رعاية المرأة، وتوفير كل السبل والمقومات التي تؤهل المرأة للقيام بواجباتها في مسيرة بناء الدولة والمجتمع.

وتوّج هذا الاهتمام بإعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تاريخ 28 من شهر أغسطس، يوماً للمرأة الإماراتية، تقديراً لدورها الفعال.

وعلى مستوى إمارة دبي، تولي حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رياضة المرأة اهتماماً كبيراً، وساهم دعم سموها في تطوّر وتمكين المرأة رياضياً، وفي تميزها في أداء عملها، وتوج هذا الاهتمام في إطلاق دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تعد رافداً مهماً لرياضة المرأة في الدولة.

قصص النجاح

وقالت روضة المحرزي: ((نجحت المرأة الإماراتية في صناعة العديد من قصص النجاح، والوقوف على منصات التتويج في المحافل المحلية والدولية في مختلف المنافسات الرياضية)).

وأضافت: ((الإماراتيات لديهن عزيمة وإصرار على استثمار الدعم والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لرفع علم الإمارات في المحافل القارية والعالمية)).

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