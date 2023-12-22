برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أن نادي برشلونة الإسباني يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، استنادا إلى صرحت به مصادر لم تذكرها.

ويزعم التقرير أن أبطال الدوري الإسباني متهمين بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ووفقا للتقرير، فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة ثلاثة أعوام، ولم يعلق (يويفا) أو النادي على الأمر.

ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.

وأعلن برشلونة عن أرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو(335 مليون دولار) في سبتمبر الماضي، ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التليفزيوني بالإضافة إلى الرياضات الأخرى بنادي برشلونة.

ورغم ذلك، ووفقا للوائح (يويفا) فإنه غير مسموح بتقييم الميزانية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل (يويفا) فإن برشلونة يمكن استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة أعوام بدءا من موسم 2024/2025.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه: "كلما زادت الخسائر كلما زادت العقوبات".

ويمضي برشلونة، الذي يمر بأزمة مالية في السنوات الأخيرة، قدما في تطوير ملعب "كامب نو"، كما دخل في خلاف مع الاتحاد الأوروبي للعبة حول دعمه لدوري السوبر.

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