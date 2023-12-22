دراجات الإمارات ترفع حصيلتها إلى 12 ميدالية في البطولة العربية

رفع منتخب الدراجات رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، وتختتم فعاليتها غدا السبت، بمشاركة أكثر من 300 دراج ودراجة.

ونجح دراج منتخبنا الوطني عبدالله جاسم في احراز الميدالية الفضية لسباق "الفردي العام" تحت 23 سنة، بينما أحرز المنتخب الوطني، برونزية الترتيب العام للفرق، ليصل إجمالي الميداليات الملونة إلى 12 ميدالية بواقع ذهبية، و 6 فضيات، و5 برونزيات.

وأقيم سباق "الفردي العام" أقوى سباقات البطولة اليوم الجمعة لمسافة 155 كم، وشهد مشاركة 48 دراجا من 9 دول، ونجح المنتخب الجزائري في فرض سيطرته على السباق حتى خط النهاية حيث أنهى السباق بدخول 5 دراجين.

وجاء المنتخب المغربي وصيفا بثلاث لاعبين، بينما نجح دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم، في التواجد مع دراجي المنتخب الجزائري والمغربي في آخر 30 كم وحتى خط النهاية، ليحصل على الميدالية الفضية في فئة تحت 23 سنة كما حصل المنتخب الوطني على المركز الثالث في ترتيب الفرق.

وشهد السباق مشاركة .. أحمد المنصوري، ووليد النقبي، وسيف معيوف، ومحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم.

وتأتي مشاركة أحمد المنصوري في السباق تحضيرا للبطولات العالمية التي سيتواجد فيها الفترة المقبلة بداية من يناير المقبل، بهدف حصد مزيد من النقاط في التصنيف للصعود الرسمي إلى أولمبياد باريس 2024.

ويقام غدا السبت سباق "الفردي العام للشباب والناشئين" وهو آخر سباقات البطولة.

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