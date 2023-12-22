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الأهلي المصري يتوج بالبرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية

12/22/2023 3:01:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد التفوق 4-2 على أوراوا رد دياموندز الياباني في مباراة متقلبة اليوم الجمعة.

وحصد بطل مصر وأفريقيا المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة في آخر أربع نسخ.

ومنح ياسر إبراهيم التقدم إلى الأهلي في الدقيقة 19 متابعا كرة مرتدة من الحارس شوساكو نيشيكاوا قبل أن يضيف بيرسي تاو الهدف الثاني بعدها بست دقائق بعدما فقد أتسوكي إتو الكرة في منطقة الجزاء بعد ضغط من أحمد نبيل (كوكا).

وسيطر فريق المدرب مارسيل كولر بعد تقدمه وبدا أنه في طريقة لتسجيل الهدف الثالث لكن خوسيه كانتي قلص الفارق لبطل آسيا بتسديدة من مدى قريب بعد إبعاد خاطئ من علي معلول مدافع الأهلي للكرة قرب الاستراحة.

وكاد البديل براين لينسن أن يتعادل في بداية الشوط الثاني لكنه سدد بجوار القائم الأيمن من مدى قريب قبل أن يعيد ألكسندر شولز المباراة لنقطة البداية من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أكد وجود لمسة يد على محمد هاني في الدقيقة 53.

لكن يوشيو كويزومي لاعب أوراوا سجل بالخطأ في مرماه بعد نحو ساعة من اللعب وهو يحاول إبعاد تسديدة قوية من معلول الذي أهدر بعدها ركلة جزاء.

وعاد معلول ليعوض إهدار ركلة الجزاء وسجل الهدف الرابع من ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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