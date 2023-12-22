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رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد انطلاق موسم 2024-2025

12/22/2023 3:01:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن موسم 2024-2025 سينطلق في 17 أغسطس أي بعد 90 يوما من انتهاء الموسم الحالي.

ويبدأ الموسم الجديد بعد ما يزيد قليلا عن شهر من نهائي بطولة أوروبا في 14 يوليو.

وتقام الجولة الأخيرة لموسم المقبل في 25 مايو 2025 ولن تكون هناك مباراة عشية عيد الميلاد بعد ردود الفعل العنيفة هذا الموسم.

وقالت رابطة الدوري في بيان "تماشيا مع التزاماتنا السابقة للأندية لمعالجة الجدول المزدحم خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة سيتم اتخاذ الترتيبات للسماح بمزيد من وقت الراحة خلال ثلاث جولات في فترة عيد الميلاد مع عدم لعب أي ناد خلال 60 ساعة من مباراة لأخرى.

"لن تكون هناك مباراة في 24 ديسمبر 2024".

ويحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد وكان مدرب النادي اللندني ماوريسيو بوكيتينو من بين أولئك الذين أعربوا عن إحباطهم بشأن اللعب عشية عيد الميلاد.

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