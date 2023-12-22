النصر يهزم الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي



فاز النصر 3-1 على الاتفاق اليوم الجمعة ليواصل مطاردة الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وكان النصر الفريق الأفضل خلال أغلب فترات المباراة، وتقدم قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بلمسة رائعة من البرزيلي أليكس تيليس.

وأحرز مارسيلو بروزوفيتش هدفه الأول مع النصر في الدوري من هجمة مرتدة بدأها بقطع الكرة بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

واختتم كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وبهذا ينفرد النجم البرتغالي بصدارة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا، بفارق هدف واحد أمام ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وفي الدقائق الأخيرة، أحرز محمد مرزوق الكويكبي هدف الاتفاق الوحيد من مسافة قريبة.

ويصل النصر إلى النقطة 40 في المركز الثاني من 17 مباراة، بفارق عشر نقاط أمام الهلال المتصدر الذي حقق 50 نقطة في 18 مباراة.

ويتجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن، بعدما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.

وفاز الأهلي 4-صفر خارج ملعبه أمام الحزم مساء اليوم الجمعة ضمن ذات الجولة.

وتقدم رياض محرز بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، وضاعف جابري فيجا النتيجة لصالح فريق مدينة جدة في الدقيقة 58، وأضاف فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم ميريه ديميرال أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسيطر الأهلي بشكل كامل على المباراة، وكان له أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة.

وأضاع الأهلي فرصة التقدم في الدقيقة 13 بعد ركلة ركنية مرت بغرابة من أمام جميع اللاعبين.

وسدد فيجا بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15 لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحزم.

وتمكن محرز من افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى لعبها البريكان على القائم الثاني.

وواصل الأهلي الضغط في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وأبعد أيمن دحمان حارس الحزم تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق رياض محرز في الدقيقة 54.

وبعد أربع دقائق تمكن فيجا من تسجيل هدف الأهلي الثاني بعد تمريرة عرضية منخفضة من آلان سانت-ماكسيمين نحو لاعب الوسط الإسباني داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في الشباك.

وكاد الحزم يقلص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق فايز سليماني الذي استلم الكرة من تمريرة عرضية خارج منطقة الجزاء وسدد بقوة لتمر الكرة بجوار القائم.

وحصل الحزم على ضربة حرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 67 نفذها أنطونيو توزي قوية لكن إدوار مندي حارس الأهلي تصدى لها بصعوبة ولم يتمكن أصحاب الأرض من الاستفادة بالكرة المرتدة من الحارس السنغالي.

وحرم دحمان محرز من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 68 بعد تمريرة من فيجا ضربت دفاع الحزم ووصلت الكرة إلى محرز المنفرد بمرمى الحزم وسدد كرة تصدى لها الحارس التونسي وأبعدها إلى ركنية.

وتمكن البريكان من حسم المباراة مسجلا هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 81 بعد تمريرة من المدافع التركي ميريه ديميرال قابلها المهاجم السعودي بتسديدة في المرمى.

وسجل ديميرال هدف الأهلي الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد ركلة ركنية قابلها روبرتو فيرمينو بضربة رأس من داخل المنطقة لكن دحمان تصدى للتسديدة لترتد الكرة إلى المدافع التركي غير المراقب الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز 18 والأخير.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز الأخدود على الشباب 1-صفر، لتتواصل معاناة فريق العاصمة خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وسجل النيجيري سافيور جودوين هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق من انطلاق صافرة البداية، بعدما توغل داخل المنطقة وسدد بقوة في الشباك.

وشهدت المباراة حالتي طرد، بواقع بطاقة حمراء لكل فريق، إذ تلقى نواف الصعدي البطاقة الحمراء في الدقيقة 54، قبل أن يحصل أندريه بوركا مدافع الشباب على طرد مباشر هو الآخر في الدقيقة 70.

ورفع الأخدود رصيده بهذا الانتصار إلى 19 نقطة وصعد إلى المركز 12 في الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز 13.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز