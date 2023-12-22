31 لاعباً في معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم استعداداً لكأس آسيا

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم ، قائمة تضم 31 لاعباً لخوض معسكر إعداد المنتخب الوطني الأول في أبوظبي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

ضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى، وحسن حمزة، وعلي خصيف، وخالد توحيد، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعمر حسين هيكل، ويوسف المهيري، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، وبدر ناصر، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبد الله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، وفابيو دي ليما، وعلي صالح، وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان وكايو كانيدو.

ويقام معسكر أبوظبي من 26 ديسمبر الجاري إلى 7 يناير المقبل، ويخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبي قيرغيزستان يوم 30 ديسمبر الجاري على على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وسلطنة عمان يوم 6 يناير المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

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