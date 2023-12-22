لويس سواريز رفقة ميسي صديقه المقرب في إنتر ميامي

أعلن إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعاقده مع لويس سواريز لينضم المهاجم القادم من أوروجواي مجددا لصديقه المقرب ولاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي.

ووقع سواريز عقدا لموسم 2024 مع إنتر ميامي، وسيلعب مجددا بجانب نجمي برشلونة السابقين، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، واللذين فاز معهما بالدوري الإسباني أربع مرات في خمس سنوات.

وانضم اللاعب البالغ عمره 36 عاما إلى إنتر ميامي قادما من جريميو البرازيلي، الذي سجل معه 26 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام.

وقال سواريز في بيان "أنا سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار لأبدأ. أنا جاهز للعمل وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".

وكان ميسي وسواريز جزءا من ثلاثي برشلونة الهجومي الشهير - إلى جانب البرازيلي نيمار - الذي سيطر على إسبانيا وأوروبا في موسم 2014-15 عندما فاز النادي القطالوني بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتألق سواريز لأول مرة في أوروبا مع أياكس أمستردام قبل أن ينتقل إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل 82 هدفا.

لكنه حقق النجاح الأكبر في برشلونة حيث سجل 195 هدفا وقدم 113 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل إلى الغريم أتليتيكو مدريد حيث واصل التألق وقاد الفريق إلى لقب الدوري الإسباني.

وسجل سواريز في المجمل أكثر 500 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب قرابة عقدين من الزمن.

وقال كريس هندرسون المدير الرياضي لإنتر ميامي "لويس مهاجم مذهل ويتمتع بسجل حافل من التميز على أعلى المستويات في الرياضة، لقد أثبت أنه موهبة فريدة في كل دوري لعب فيه طوال مسيرته حتى الآن".

وفاز إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي في 2023 في أعقاب وصول ميسي، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويبدأ الفريق مشواره في موسم 2024 بمواجهة ريال سولت ليك في 21 فبراير المقبل.

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