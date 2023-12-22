جميع سكان القطاع في مرمى الأزمة .. تحذير أممي من خطر مجاعة في غزة

حذّرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في غزة حيث شنّت إسرائيل غارات جوية مكثّفة مع تواصل المعارك مع حركة حماس اليوم الجمعة، بينما يسعى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يتيح زيادة المساعدة الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة أن 390 فلسطينيا على الأقل قتلوا خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم "عشرات" في وقت مبكر الجمعة جراء غارات طالت مدينتي رفح وخان يونس بجنوب القطاع، وغزة وجباليا بشماله.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في السابع من أكتوبر، حالت الانقسامات في مجلس الأمن دون اتخاذ قرار يدعو الى وقف أعمال العنف.

وأرجأ المجلس الخميس مجددا التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروعَي قرار خلال الأسابيع الأخيرة.

وتواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير بشأن الأزمة الإنسانية المتعاظمة في القطاع حيث يواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع السكان، خطر الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، أنفسهم في الوضع نفسه.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث "نحن نحذّر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان (من الطعام) والدمار ... سيزداد الجوع والمرض واليأس لدى شعب غزة". وأضاف "يجب أن تنتهي الحرب".

كل الأماكن مستهدفة

ميدانيا، يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة، وأدى الجمعة الى مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 50 في جباليا، ومقتل خمسة في قصف طال سيارة مدنية في رفح، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل قصف أهداف وخلايا تابعة لحماس ويشتبك مع مقاتليها على الأرض.

وتدور حرب شوارع بين الجنود الإسرائيليين وعناصر حماس والجهاد الإسلامي في مدن عدة أبرزها غزة وخان يونس. وغالبا ما تعلن الدولة العبرية تدمير أنفاق وبنى تحتية عسكرية ومصادرة أسلحة، بينما تؤكد حماس تدمير دبابات وآليات وقنص جنود.

وأعلن الجيش الجمعة مقتل اثنين من جنوده ما يرفع الى 139 عدد العسكريين الذين قضوا منذ بدء العمليات البرية في القطاع أواخر أكتوبر.









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز