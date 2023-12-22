ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 20057 شخصاً

أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم الجمعة أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفع إلى 20057 منذ بدء القصف الإسرائيلي للمنطقة في أكتوبر.



وذكرت وزارة الصحة في غزة أن حوالي 390 شخصا لقوا حتفهم خلال اليومين الماضيين. وأصيب إجمالي 53320 شخصا، من بينهم آلاف الأطفال.



ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على هجوم مباغت في السابع من أكتوبر لعناصر حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات إسرائيلية، أوقع نحو 1400 قتيل وقرابة 4475 جريحا، وفقا لبيانات إسرائيلية.



وازدادت الدعوات الدولية منذ ذلك الحين من أجل وقف إطلاق نار في ظل ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في غزة.



وذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر تأجيل التصويت مجددا على مشروع قرار بشأن وقف محتمل لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، إلى وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وقف للقتال لأربع ساعات في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة اليوم.



ومن المقرر في تلك الأثناء أن يغادر عشرات الأجانب والفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة القطاع اليوم، وفقا لقائمة أصدرتها سلطة الحدود الفلسطينية في معبر رفح الحدودي. وتضم القائمة أشخاصا يحملون الجنسيات البريطانية والأمريكية والمكسيكية.





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