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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده على الحدود بقصف من لبنان

12/22/2023 3:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لقصف من لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الجندي قتل خلال "نشاط عملياتي" في منطقة شتولا قرب الحدود مع لبنان حيث يسجل تصعيد على خلفية الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.


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