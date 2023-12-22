الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده على الحدود بقصف من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده على الحدود بقصف من لبنان
التاريخ
12/22/2023 3:01:12 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لقصف من لبنان.
وقال الجيش في بيان إن الجندي قتل خلال "نشاط عملياتي" في منطقة شتولا قرب الحدود مع لبنان حيث يسجل تصعيد على خلفية الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
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