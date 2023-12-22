عبدالله بن زايد يعزي هاتفياً وزير خارجية التشيك في ضحايا حادث إطلاق النار



أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع معالي يان ليبافسكي وزير خارجية جمهورية التشيك ، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ ، وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع لمصابين ، كما ثمن سموه حرص الحكومة التشيكية على توفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث.

وأدان سموه واستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي ، مؤكدا تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة ورفضها التام لكافة أعمال العنف التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها.





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