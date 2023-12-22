سعود بن راشد المعلا يطمئن على حالة مدير بلدية أم القيوين وزوجته المصابين في حادث إطلاق النار ببراغ

أجرى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين اتصالا هاتفيا مع سعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام بلدية أم القيوين للاطمئنان علي حالته وحالة زوجته روضة المحرزي اللذين أصيبا في حادث إطلاق النار في العاصمة التشيكية براغ.

كما اطمأن صاحب السمو حاكم أم القيوين على أولادهما داعيا العلي القدير أن يمدهما بالصحة والعافية وأن يعودا سالمين معافين إلى أرض الوطن.

من جانبه شكر سعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي وروضة المحرزي صاحب السمو حاكم أم القيوين على الاطمئنان على حالتهما الصحية وحالة أولادهما.





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