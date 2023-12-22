سعود بن راشد المعلا يطمئن على حالة مدير بلدية أم القيوين وزوجته المصابين في حادث إطلاق النار ببراغ

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين اتصالا هاتفيا مع سعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام بلدية أم القيوين للاطمئنان علي حالته وحالة زوجته روضة المحرزي اللذين أصيبا في حادث إطلاق النار في العاصمة التشيكية براغ.
كما اطمأن صاحب السمو حاكم أم القيوين على أولادهما داعيا العلي القدير أن يمدهما بالصحة والعافية وأن يعودا سالمين معافين إلى أرض الوطن.
من جانبه شكر سعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي وروضة المحرزي صاحب السمو حاكم أم القيوين على الاطمئنان على حالتهما الصحية وحالة أولادهما.
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