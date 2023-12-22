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شرطة دبي: سيارة تقتحم محلاً تجارياً في شارع الوصل ولا إصابات

12/22/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتحمت سيارة في شارع الوصل بدبي محلاً تجارياً وتوقفت بداخله، ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية.

وقالت شرطة دبي عبر منصة "إكس"
: تعود تفاصيل الحادث نتيجة قيام سائق المركبة بالضغط على دواسة البنزين بدلاً من دواسة الفرامل، مما أدى إلى صدمه باب المحل وتوقفها داخل المحل، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

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