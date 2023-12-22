شرطة دبي: سيارة تقتحم محلاً تجارياً في شارع الوصل ولا إصابات

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقتحمت سيارة في شارع الوصل بدبي محلاً تجارياً وتوقفت بداخله، ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية.
وقالت شرطة دبي عبر منصة "إكس"
: تعود تفاصيل الحادث نتيجة قيام سائق المركبة بالضغط على دواسة البنزين بدلاً من دواسة الفرامل، مما أدى إلى صدمه باب المحل وتوقفها داخل المحل، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.
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