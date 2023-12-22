شرطة دبي: سيارة تقتحم محلاً تجارياً في شارع الوصل ولا إصابات

اقتحمت سيارة في شارع الوصل بدبي محلاً تجارياً وتوقفت بداخله، ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية.

وقالت شرطة دبي عبر منصة "إكس"

: تعود تفاصيل الحادث نتيجة قيام سائق المركبة بالضغط على دواسة البنزين بدلاً من دواسة الفرامل، مما أدى إلى صدمه باب المحل وتوقفها داخل المحل، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

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