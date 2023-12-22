36.6 لم تعد معياراً .. كيف تقيس درجة الحرارة بطريقة دقيقة؟

تختلف درجة حرارة الجسم في اليوم مرات عديدة ، كما أن قياسها تتأثر بعدة عوامل قد تؤثر عليها بدقة.

ويمكن أن تتغير درجة حرارة الجسم خلال اليوم عدة مرات اعتمادا على عوامل عديدة ومع ذلك تعتبر طبيعية. أي لم تعد درجة حرارة 36.6 مئوية معيارا.

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن قياس درجة حرارة الجسم بعد تناول الطعام أو بعد الاستحمام أو النشاط البدني أو بعد بكاء الطفل فترة طويلة غير صحيح.



كما أنه نادرا ما يمسح الإبط ليكون جافا قبل قياس درجة الحرارة، وأحيانا لا يوضع مقياس الحرارة بصورة صحيحة تحت الإبط (يجب وضعه في أعمق نقطة- في وسط الإبط).



بالإضافة إلى ذلك يجب أن تضغط اليد بإحكام على الجسم. وقبل قياس درجة الحرارة يجب أن يكون عمود الزئبق في المقياس دون 35 درجة.

ويضيف، يقيس البعض درجة الحرارة باستخدام مقياس إلكتروني تحت الإبط، ولكن من الأفضل قياسها في الفم تحت اللسان تكون أكثر دقة.



مشيرا إلى أنه يجب عدم التسرع في قياس درجة الحرارة، حيث يجب أن لا تقل مدة قياس درجة الحرارة تحت الإبط بالمقياس الاعتيادي عن خمس دقائق والإلكتروني دقيقتين بعد الإشارة الصوتية، وفقا لروسيا اليوم.

ويشير مياسنيكوف إلى أن درجة الحرارة 36.6 هي مجرد رقم مشروط. لأنه عند قياس درجة الحرارة في الصباح تكون 37.2 وهذه طبيعية وبعد الغداء قد تصل إلى 37.7 وهذه أيضا طبيعية. ولكن إذا كانت أعلى من ذلك فحينها يجب اتخاذ ما يلزم لتخفيضها.

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