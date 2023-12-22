مقتل 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء.. الإطاحة بعصابة خطيرة في مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الداخلية المصرية "مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال اقتحام بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بمحافظة أسيوط" جنوب البلاد.
وقالت الداخلية في بيان الخميس إن أجهزة الأمن رصدت نشاط أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط.
كما أوضحت أن العصابة تتكون من 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا قتل، سلاح بدون ترخيص ومخدرات وسرقة واستعراض قوة وفرض سيطرة.
مقتل 6 بينهم 4 أشقاء ووالدهم
وعقب استهداف المتهمين فجرا داخل البؤرة الإجرامية بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما دفع قوات الشرطة للرد ليسقط منهم 6 قتلى بينهم 4 أشقاء ووالدهم وضبط الأخير.
قائمة المضبوطات
فيما عثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش وطبنجتين و18 خزينة و8.500 كيلو غرام من مخدر الحشيش و1.500 كيلو غرام من مخدر الشابو وكمية من مخدر الهيروين و1500 قرص مخدر ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية و3 دراجات نارية ومركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية.
إلى هذا، تم نقل جثث القتلى إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
MENAFN22122023000110011019ID1107649839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.