مقتل 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء.. الإطاحة بعصابة خطيرة في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية "مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال اقتحام بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بمحافظة أسيوط" جنوب البلاد.

وقالت الداخلية في بيان الخميس إن أجهزة الأمن رصدت نشاط أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط.

كما أوضحت أن العصابة تتكون من 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا قتل، سلاح بدون ترخيص ومخدرات وسرقة واستعراض قوة وفرض سيطرة.

مقتل 6 بينهم 4 أشقاء ووالدهم

وعقب استهداف المتهمين فجرا داخل البؤرة الإجرامية بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما دفع قوات الشرطة للرد ليسقط منهم 6 قتلى بينهم 4 أشقاء ووالدهم وضبط الأخير.

قائمة المضبوطات

فيما عثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش وطبنجتين و18 خزينة و8.500 كيلو غرام من مخدر الحشيش و1.500 كيلو غرام من مخدر الشابو وكمية من مخدر الهيروين و1500 قرص مخدر ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية و3 دراجات نارية ومركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية.

إلى هذا، تم نقل جثث القتلى إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.











