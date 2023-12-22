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خماسية تاريخية..سيتي بطلاً لكأس العالم للأندية

12/22/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوز مريح 4-صفر على فلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية اليوم الجمعة.

وحقق فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب للمرة الأولى في تاريخه ليضيف إلى خزانة ألقابه بعد تتويجه بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.

واستخدم المهاجم خوليان ألفاريز صدره لتحويل تسديدة نيثن أكي المرتدة من القائم الأيمن إلى شباك فلومينينسي بعد نحو 40 ثانية من البداية.

وسجل المدافع نينو بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من فيل فودن الذي أضاف الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 72.

واختتم ألفاريز أهداف سيتي بتسديدة منخفضة قبل دقيقتين من النهاية

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