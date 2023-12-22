«هوتباك» تصدر أول تقرير عن الاستدامة في حلول التعبئة

أعلنت «هوتباك»، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها الإمارات، عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لها، والمُعتمد من قبل منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير».

ويُعد هذا الاعتماد دليلاً قوياً على التزام «هوتباك» الثابت تجاه الشفافية والمُساءلة وممارسات الأعمال المستدامة، لتُرسخ بذلك مكانتها الرائدة كشركة مواطنة مسؤولة.

وتضطلع «المبادرة العالمية لإعداد التقارير»، وهي منظمة دولية مستقلة، بدور محوري في مساعدة الشركات والحكومات على فهم مدى تأثيرها على قضايا حاسمة مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان، وإعداد ورفع التقارير بشأنها.

ويؤكد حصول «هوتباك» على اعتماد المنظمة تفانيها تجاه توفير رؤى موثوقة وشاملة لأصحاب المصلحة حول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأعمالها.

ويكشف التقرير أن 96 % من قائمة منتجات «هوتباك» صديقة للبيئة، بما يُعزز مساهمتها في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وقال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب للمجموعة في «هوتباك»: يعتبر اعتماد منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير» شهادة على التزامنا تجاه تحقيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يكرّس أيضاً مكانتنا كشركة مواطنة مسؤولة ويوفر رؤى شاملة وموثوقة لأصحاب المصلحة حول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أعمالنا.

وأضاف: أود أن أعبر عن خالص امتناني لكل عضو في الفريق على جهودهم المستمرة وتفانيهم والتزامهم في جميع مراحل العمل. فقد كان لجهودهم المبذولة الفضل الأكبر في الارتقاء بمكانة الشركة ودفع عجلة تطور الممارسات المستدامة على صعيد القطاع ككل. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعد بمثابة محفز لنا لمواصلة سعينا نحو التميز في كافة جوانب عملنا.

ويعكس تقرير الاستدامة لدى «هوتباك» النهج الشمولي الذي تتبناه الشركة تجاه الاستدامة، ويُبرز تفانيها في خلق آثار بيئية واجتماعية واقتصادية إيجابية. ولا يجسد اعتماد منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير» جهود الشركة في هذا الإطار فحسب، وإنما يؤكد أيضاً حرصها على الوفاء بتعهدها تجاه أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق مستويات عالية من الشفافية والمصداقية في ممارسات الاستدامة الخاصة بها.

ويُسلط التقرير الضوء على المبادرات المبتكرة التي تنفذها الشركة من أجل خفض بصمتها البيئية، بما في ذلك استثمارها في التكنولوجيا العصرية، وتطبيق منظومة فعالة للإدارة البيئية، إلى جانب التركيز على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. ومن بين المبادرات الأخرى للشركة استخدام الآلات ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، ودمج المواد المستدامة في عمليات الإنتاج، وبذل الجهود المتواصلة لتقليل النفايات في جميع العمليات.