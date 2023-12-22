«إينوك» تتعاون مع «نوتانيكس» لدعم التوسع في قطاع التجزئة

أعلنت مجموعة «إينوك» عن تعاونها مع «نوتانيكس انك»، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة، وذلك بهدف تعزيز هيكلية ومركزية تكنولوجيا المعلومات في المجموعة دعماً لتوسيع أعمالها في قطاع التجزئة، وتزويد العملاء بتجارب رقمية مميزة ترقى لمستوى توقعاتهم.

وتقدم «إينوك» خدماتها لآلاف العملاء عبر أكثر من 60 سوقاً، وتمتلك قوى عاملة يفوق تعدادها 12,000 موظف، ومزايا وابتكارات وتقنيات عالمية المستوى، فضلاً عن كونها تتبنى أفضل الممارسات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات.

وتشكل محطات الخدمة التابعة لمجموعة «إينوك» الركيزة الأساسية لأعمالها، حيث توفر خدمة إعادة التزود بالوقود إلى جانب خدمات بيع بالتجزئة عالية الجودة. وفي البداية، لجأت الشركة إلى تزويد جميع المحطات المذكورة ببنية تحتية فردية لتكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات الرقمية اللازمة. واستطاعت هذه المحطات تلبية احتياجات الشركة في البداية، إلا أن افتقار هذه التقنيات إلى الكفاءة والإدارة المركزية أدى إلى زيادة النفقات والمخاطر السيبرانية، وتزامن ذلك مع سعي الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها للبيع بالتجزئة بأقصى سرعة.

واستجابةً لذلك أطلقت «إينوك» في عام 2021، مبادرةً للتحول الرقمي باستثمار 250 مليون درهم، كانت تهدف بشكل أساسي لتعزيز رضى عملائها والارتقاء بتجربة خدماتها. ولمواصلة زخم النمو المذهل للمجموعة، أدركت اينوك أن الطريقة المثلى للمضي قدماً تتمثل في تبني حل متكامل وآمن وقابل للتطوير للبنية التحتية للحوسبة، والذي يمكن استخدامه مركزياً لإدارة جميع مواقع الشركة عن بُعد.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تدرك «إينوك» تماماً أهمية تكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في عملياتنا التشغيلية. ونحن نتبنى دوماً التقنيات الناشئة التي تمكننا من دفع الابتكار في قطاعنا، والتكيف مع نماذج الأعمال الجديدة، وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعملائنا في دولة الإمارات بشكل أسرع. وتسهم شركة نوتانيكس بدور محوري في تمكيننا من تحقيق هذه الطموحات ومساعدتنا في الحفاظ على قدرتنا التنافسية.

من جانبه، قال سامر لبكي، مدير قسم حسابات المشاريع والقطاع العام في الإمارات وعمان لدى شركة «نوتانيكس»: نعيش اليوم في عصر الرقمنة. ومع التحول الرقمي الذي نشهده، تواجهنا العديد من التحديات التي تجعلنا نتساءل عن الأهمية التي يمكن أن تضفيها تكنولوجيا المعلومات على أعمالنا، بما في ذلك موظفونا وعملاؤنا، وكيف يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات التفاعل مع مبادرات الأعمال الرقمية بالسرعة التي تتطلبها الأعمال. وتكمن المشكلة أحياناً في أنه بدلاً من أن تشكل تكنولوجيا المعلومات عاملاً يسهل تنفيذ الأعمال، فإنها تشكل عائقاً لذلك.

وتعتبر الأنظمة القديمة التي كان يتبناها العملاء على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية سبباً لذلك نتيجة التعقيدات المتأصلة، وانعدام المرونة، وارتفاع تكلفة العمليات التشغيلية، وهو ما تدركه إينوك بالكامل. وانطلاقاً من كون التحول الرقمي يشكل أولوية قصوى، تتبنى الشركة اليوم التقنيات الناشئة التي تساعد في حفز الابتكار ونماذج الأعمال الجديدة، وتقديم المنتجات والخدمات للعملاء في الإمارات بشكل أسرع. وتساعدها هذه المرونة والابتكار في العمل في الحفاظ على قدرتها التنافسية، وتفوقها على منافسيها.