«جينيسيس» تفتتح ثاني معارضها في دبي

أعلنت «جينيسيس»، العلامة المرموقة للسيارات الفاخرة، عن الافتتاح الكبير لثاني معارضها في قلب مدينة دبي، والذي يمتاز بموقع استراتيجي في شارع الشيخ زايد.

تم الافتتاح كخطوة جديدة تجسد التزام «جينيسيس» و«جمعة الماجد» تجاه توفير تجربة لا تضاهى للسيارات الفاخرة في المنطقة، حيث يعد المعرض الجديدة شهادة على فلسفة التصميم التي تنتهجها جينيسيس والتي تركز على الأناقة الرياضية وتمنح جمهور العلامة مساحة تغمرهم بالرفاهية ومتعة القيادة.

ويمثل افتتاح المعرض الثاني الخاص بعلامة «جينيسيس» في دبي خلال عام واحد إنجازاً ملموساً يعكس مسارها المستمر في التوسع السريع وينسجم مع أذواق العملاء الانتقائيين في سوق السيارات الفارهة بدبي.

وأعرب سليمان الزبن، رئيس جينيسيس الإمارات، عن سروره بهذه المناسبة وقال: يعد افتتاح ثاني معارضنا في شارع الشيخ زايد بمثابة شهادة واضحة على نجاحنا المستمر والطلب المتزايد على سيارات جينيسيس في دولة الإمارات. ويجسد هذا التوسع خطوة استراتيجية لمواكبة الاهتمام المتزايد بسياراتنا الفاخرة بالمنطقة.

حضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات، ومنهم مايك سونغ، الرئيس العالمي لعلامة جينيسيس، ولوك دونكرفولكه، المدير الإبداعي الرئيسي، وجريم راسل، مدير العلامة التجارية الرئيسي، وعمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، وأعضاء من مجلس إدارة شركة جمعة الماجد.

ويبرز المعرض الجديد التزام جينيسيس بالتصاميم المبتكرة من خلال الخطوط الانسيابية والتصميم الداخلي الراقي والأجواء العصرية التي تنسجم تماماً مع سيارات العلامة الفاخرة.

وتتاح الفرصة لعشاق العلامة والعملاء المستقبليين للاطلاع على كامل مجموعة سيارات جينيسيس بما فيها أحدث الطرازات والمفاهيم المبتكرة التي تتواجد جميعاً في مكان واحد.

وصمم المعرض بحيث يوفر الخدمة للزوار بطابع شخصي فريد، ويمكنهم من التفاعل مع السيارات وعيش تجربة تعكس التزام العلامة بالفخامة والأداء الرفيع.