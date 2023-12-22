استطلاع: 43% من سكان الإمارات يرغبون في شراء سيارة كهربائية

كشف استطلاع للرأي أجرته «أودي أبوظبي» عن تحول كبير في اتجاه سكان الإمارات نحو شراء السيارات الكهربائية؛ إذ أبدى 43% من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في شراء أو امتلاك سيارة كهربائية وسيلة نقل أساسية لهم.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 77% من سكان الإمارات مستعدون للسفر لمسافات طويلة باستخدام السيارات الكهربائية، ما يشير إلى تزايد الثقة بهذه المركبات وقدرتها على تلبية احتياجات السفر المختلفة.

وعلى الرغم من أن 83% من المشاركين في الاستطلاع يدركون توسع شبكة شحن السيارات الكهربائية في الإمارات، إلا أن 20% منهم فقط لا يزالون غير مرتاحين لامتلاك سيارة كهربائية، وهذا يؤكد أهمية مواصلة الجهود لبناء الثقة بالبنية التحتية لنظام السيارات الكهربائية.

ومن النتائج المشجعة التي أظهرها الاستطلاع عن التحول نحو المركبات الكهربائية باعتبارها وسيلة النقل الأساسية والوحيدة للمقيمين في الإمارات، فقد عبّر 40% من المشاركين عن ارتياحهم لفكرة امتلاك سيارة كهربائية باعتبارها سيارتهم الوحيدة، ما يبرز الاتجاه المتزايد نحو استخدام حلول التنقل المستدامة. ويتصدر الإماراتيون والوافدون العرب هذا التوجه؛ إذ يعبر 50% و60% منهم على التوالي عن احتمال شراء سيارة كهربائية في المستقبل.

ووفقاً للاستطلاع، فقد أفاد 41% من سكان أبوظبي بأن لديهم إمكان تركيب نقطة شحن منزلية، ما يوفر لهم راحة وسهولة الوصول إلى المزيد من نقاط الشحن.

وقال سكوت شيرز، المدير العام لـ«أودي أبوظبي»: في ظل التطور المتسارع في قطاع النقل الشخصي، يسرّنا أن نرى في نتائج الاستطلاع الذي أجريناه الإقبال المتزايد لسكان الإمارات على السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن النتائج لا تكشف أن هناك تحولاً في التفضيلات نحو النقل المستدام فحسب، وإنما أيضاً تؤكد أهمية التعاون المستمر بين شركات صناعة السيارات والهيئات الحكومية والمجتمع، ما يضمن التحول السلس إلى التنقل بالسيارات الكهربائية في المستقبل.

وفي إطار سعيها إلى تشكيل مستقبل التنقل، تلتزم «أودي أبوظبي» توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات والتفضيلات المتغيرة لسكان الإمارات.