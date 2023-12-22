Saturday, 23 December 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد يجري اتصالاً للاطمئنان على المواطنين اللذين أُصيبا في التشيك

12/22/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطمأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الحالة الصحية لأحمد إبراهيم النجار، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اللذين أُصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع أمس (الخميس) في العاصمة براغ.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه مع المواطن المصاب للاطمئنان على وضعه الصحي وزوجته، حيث أكد سموه خلال الاتصال أن إمكاناتنا مسخرة دائماً لخدمة المواطنين والعناية بهم في كل مكان وفي مختلف الظروف.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل وتوفير أفضل رعاية للزوجين المصابين، متمنياً سموه لهما الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن وهما بأتم الصحة والعافية.

وكانت العاصمة التشيكية براغ قد شهدت أمس حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.


MENAFN22122023000110011019ID1107649824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث