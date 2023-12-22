حمدان بن محمد يجري اتصالاً للاطمئنان على المواطنين اللذين أُصيبا في التشيك

اطمأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الحالة الصحية لأحمد إبراهيم النجار، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اللذين أُصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع أمس (الخميس) في العاصمة براغ.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه مع المواطن المصاب للاطمئنان على وضعه الصحي وزوجته، حيث أكد سموه خلال الاتصال أن إمكاناتنا مسخرة دائماً لخدمة المواطنين والعناية بهم في كل مكان وفي مختلف الظروف.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل وتوفير أفضل رعاية للزوجين المصابين، متمنياً سموه لهما الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن وهما بأتم الصحة والعافية.

وكانت العاصمة التشيكية براغ قد شهدت أمس حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



