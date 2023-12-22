دبي تحافظ على معدلات إشغال فندقية عالية خلال احتفالات الشتاء

تواصل إمارة دبي تعزيز جاذبيتها ومكاسبها في قطاع السياحة والسفر، كإحدى أبرز الوجهات في العالم، وأكثرها طلباً وتتزايد مستويات الطلب على دبي، وهي أعلى بـ10% خلال الربع الأخير 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة، وأعداد الزوار الدوليين خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 13.9 مليون زائر دولي في الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ11.4 مليون زائر دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، مقابل 13.5 مليون زائر في الفترة نفسها من عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وذكرت مؤسسة أس.تي.آر، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، في تقريرها المحدّث لرصد توجهات أداء الفنادق حول العالم أنّ دبي حلّت بالمركز الرابع عالميا من حيث نسبة الإشغال، بعد وجهات عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن، وجاءدت دبي وبفارق ضئيل لم يتجاوز 0.01 في المئة عن باريس التي حلّت في المركز الثالث.

وأكد مسؤولو قطاع السياحة والفندقة على مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، حيث تجاوزت بكثير التوقعات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن يصل عدد الزوار الدوليين إلى ما تتراوح نسبته بين 80-95 بالمئة خلال العام الحالي ، كما سجل قطاع الفنادق في دبي نهاية أكتوبر الماضي نمواً بأكثر من 149 ألف غرفة في 818 منشأة فندقية، بالمقارنة مع نحو 122.1 ألف غرفة في 724 منشأة فندقية خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وتوقع سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا، استمرار الارتفاع في معدلات الإشغال، مع اقتراب موسم الاحتفالات حيث تتوقع المجموعة العالمية في دبي نسبة حجوزات مرتفعة بإشغال يزيد عن 95% وبمتوسط إقامة يزيد عن يومين خلال موسم الأعياد، مشيراً إلى أنه تم إجراء أكثر من 23% من الحجوزات بشكل مبكر.

وأضاف الأسمر لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مدينة دبي النابضة بالحياة تستمر بالتألق كوجهة الشتاء المفضلة، مؤكداً أن الإمارة أضحت أحد أهم المدن العالمية في تقضية الإجازات لدى جنسيات مختلفة من دول العالم وذلك وفقاً للثقة والأمان وتعدد الفعاليات والخيارات التي تتمتع بها عالمياً.

كما أعلن جان هاناك، المدير العام لمجموعة فنادق راديسون في الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين وقطر، لـ "وام"، عن تجاوز مستويات الإشغال نسبة 90% خلال موسم الأعياد، مؤكداً أن الفنادق التزمت بمجموعة من العروض والفعاليات التي تواكب رؤية حكومة دبي في تقديم موسم مميز للاحتفالات بالعام الجديد مثل: برانش عيد الميلاد وحفلة ليلة رأس السنة وتلبية الاحتياجات المتطورة وسط المشهد النابض بالحياة لسفر الترفيه والعطلات في المنطقة.

وتوقع بيتر كاتوساك – هوزفار، المدير العام لفندق دبليو ذا بالم، معدلات عالية للإشغال مما يبرز جاذبية وجهة دبي كإحدى أبرز الوجهات الشتوية في العالم، لافتاً إلى أن الموقع الاستراتيجي على نخلة الجميرا ساهم في ارتفاع الطلب احتفالاً بفترة الأعياد فضلاً عن تقديم مجموعة من العروض السياحية التي تساهم في جذب السياحة إلى الدولة.

من جانبه، بيـن جريج موسيس، مدير فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، استقبال معدلات إشغال عالية بلغت متوسط 80%؛ مضيفاً إنه تزامناً مع استعداد إمارة دبي لاستقبال موسم الاحتفالات، بدأ الفندق في تقديم العديد من المزايا يبدأ بخصم بنسبة 30% على أسعار الغرف بالاضافة إلى العديد من التجارب والفعاليات التي تؤكد وجهة دبي السياحية العالمية.

في نفس السياق أعلن منتجع "أتلانتس" النخلة، عن استعداده للاحتفال بالعام الجديد على طريقته ليستمتع السياح في دبي بتجربة ضيافة مصحوبة بأحدث المرافق وأمتع الأنشطة والعروض الترفيهية خلال شهر ديسمبر مع استكشاف مغارة "سانتا كلوز"، ومشاهدته يلوح من تحت الماء، يغوص مع أكثر من 65,000 نوع من الأسماك والكائنات البحرية داخل حوض "أمباسادور لاجون" في منتجع "أتلانتس" النخلة بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الاحتفالية في حديقة "أكوافنتشر" المائية.

كما تستعد حديقة "أكوافنتشر" المائية بالكشف عن الأنشطة اليومية أبرزها: إطعام رجل الثلج، رقصة التجمّد الاحتفالية، بالاضافة إلى لعبة "رودولف" غزال الرنة ذو الأنف الأحمر في برج "نبتون"، ولعبة استكشاف الجوائز المخفية في شجرة عيد الميلاد، وبناء مجسم رجل الثلج بالرمال، تزيين شجرة عيد الميلاد، لعبة البحث عن هدايا عيد الميلاد.