الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار 2720، والذي يطلب من الأمين العام تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات إلى غزة، وإنشاء آلية للمساعدات الإنسانية.
ويشكل قرار اليوم خطوة بالغة الأهمية، فهو سيتيح إدخال المساعدات التي تشكل شريان الحياة لأهل غزة وإيصالها لمن هم بأشد الحاجة إليها.
واعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، مشروع قرار إماراتي بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ويدعو مشروع القرار إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وفق مركز أنباء الأمم المتحدة.
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