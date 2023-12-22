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الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

12/22/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار 2720، والذي يطلب من الأمين العام تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات إلى غزة، وإنشاء آلية للمساعدات الإنسانية.

ويشكل قرار اليوم خطوة بالغة الأهمية، فهو سيتيح إدخال المساعدات التي تشكل شريان الحياة لأهل غزة وإيصالها لمن هم بأشد الحاجة إليها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، مشروع قرار إماراتي بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ويدعو مشروع القرار إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وفق مركز أنباء الأمم المتحدة.


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