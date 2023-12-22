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قرقاش: الإمارات حققت اختراقاً تاريخياً باعتماد مجلس الأمن قراراً يعزز الوضع الإنساني في غزة

12/22/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات حققت اختراقا تاريخيا باعتماد مجلس الامن القرار 2720 والذي يعزز الوضع الانساني في غزة،مؤكدا أنها خطوة مهمة للغاية في ظروف دولية صعبة.

وقال معاليه في حسابه على
منصة " إكس" : " حققت الإمارات اختراقا تاريخيا باعتماد مجلس الامن القرار ٢٧٢٠ والذي يعزز الوضع الانساني في غزة، خطوة مهمة للغاية في ظروف دولية صعبة".

وأضاف " في عالم تفرض القوة شروطها تغدو السياسة فن التفاوض لتحقيق الممكن، كل التقدير للشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي علي جلدهم و مثابرتهم".

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