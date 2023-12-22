قنابل تزن 2000 رطل استعملتها إسرائيل في غزة!

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعدما وصفت الحرب على غزة بأنها الأعنف عبر التاريخ من قبل عدد من الخبراء، بينت صور التقطتها الأقمار الصناعية وحجم الحفر في القطاع المحاصر والمدمر، استعمال إسرائيل لقنابل ضخمة تزن 2000 رطل.

فخلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب التي فجرت في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت إسرائيل بشكل روتيني إحدى أكبر قنابلها وأكثرها تدميراً في المناطق التي صنفتها آمنة للمدنيين، وفقاً لتحليل أدلة مرئية أجرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وبينما يستخدم العديد من الجيوش الغربية قنابل بهذا الحجم، أكد العديد من خبراء الذخائر أن القوات الأميركية على سبيل المثال لم تعد تسقطها أبدًا في المناطق المكتظة بالسكان.

وبين مسح لصور الأقمار الصناعية في جنوب غزة، برنامج ذكاء اصطناعي حجم الحفر الناتجة عن القنابل، إذ بلغ عرضها حوالي 40 قدمًا أو أكثر.

فيما أوضج الخبراء أن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل فقط تترك حفراً بهذا الحجم في تربة غزة الرملية الخفيفة.

إلى ذلك، تبين وجود 208 حفر بحسب ما كشفته صور الأقمار الصناعية ولقطات الطائرات بدون طيار.

لكن من المحتمل أن يكون هناك العديد من الحفر في أماكن أخرى لم تصور، نظرا لمحدودية عمل الأقمار الصناعية.

وتثبت تلك النتائج أن القنابل الضخمة التي تستخدمها إسرائيل تشكل تهديدًا واسع النطاق للمدنيين الذين يبحثون عن الأمان في جنوب غزة.

في المقابل، رد متحدث عسكري إسرائيلي على مسألة القنابل هذه، قائلا "إن أولوية بلاده تدمير حماس، على أن يتم لاحقا التحقيق في تلك المسائل".

كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي "يتخذ الاحتياطات الممكنة من أجل خفض الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

علما أن مسؤولين أميركيين كانوا شددوا سابقا على وجوب أن تبذل جهدا أكبر من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

يشار إلى أن البنتاغون كان زاد مؤخرا شحناته للجيش الإسرائيلي من القنابل الصغيرة التي يعتبرها أكثر ملاءمة للبيئات الحضرية مثل غزة.

غير أن واشنطن أرسلت منذ أكتوبر الماضي أيضا أكثر من 5000 ذخيرة من طراز MK-84 - وهي نوع من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل.

وسقط حتى الآن في غزة أكثر من 20 ألف مدني بينهم 8000 طفل، فيما نزح مئات الآلاف من شمال القطاع نحو الجنوب.