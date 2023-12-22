مصلون يغادرون مسجدا في رام الله بعد صعود كبير مستشاري عباس للمنبر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لخروج بعض المصلين من أحد المساجد في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، عند صعود محمود الهباش كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمنبر لأداء خطبة الجمعة اليوم.

ولاقى الموقف العديد من التفاعلات على مواقع التواصل، حيث علق اليمني محمد الإدريسي“بعد اعتلاء محمود الهباش المنبر. في مسجد برام الله خرج المصلون من المسجد هذا الرجل قال في حماس والمقاومة ما لم يقله الصهاينة فكان هذا الموقف من المصلين دليلاً أن هؤلاء لا قيمة لهم عند شعب فلسطين”.

وكتبت المدونة ريما“الناس لما عرفت أن الهباش الخطيب سحبت حالها وطلعت؛ تركوا سماحته يخطب ويصلي لحاله”.

وقال إياد الرجوب في تدوينة عبر فيسبوك“هذي أقوى مقاومة سلمية”.

فيما قال المدون عامر أبو عدي“هذا موقف يحترم ومطلوب وليس بجديد على الشعب الفلسطيني”.

وكان الهباش نشر عبر حسابه في فيسبوك مقطع فيديو من خطبة الجمعة اليوم من مسجد خالد بن الوليد بمحافظة رام الله والبيرة، التي ركز فيها على نبذ الفتنة والفرقة والاختلاف، وتوحيد الصفوف في الأمة.

ويعرف عن الهباش تصريحاته المثيرة للجدل والتي كانت آخرها قبل أيام توعده بمحاسبة المقاومة بعد انتهاء الحرب على غزة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الهباش قوله إن الرئيس محمود عباس أدان حركة حماس في كل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لكنه لن يفعل ذلك علنا بينما الحرب مستمرة في غزة.

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