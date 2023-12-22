مصلون يغادرون مسجدا في رام الله بعد صعود كبير مستشاري عباس للمنبر

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- Khaberni) خبرني - تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لخروج بعض المصلين من أحد المساجد في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، عند صعود محمود الهباش كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمنبر لأداء خطبة الجمعة اليوم.
ولاقى الموقف العديد من التفاعلات على مواقع التواصل، حيث علق اليمني محمد الإدريسي“بعد اعتلاء محمود الهباش المنبر. في مسجد برام الله خرج المصلون من المسجد هذا الرجل قال في حماس والمقاومة ما لم يقله الصهاينة فكان هذا الموقف من المصلين دليلاً أن هؤلاء لا قيمة لهم عند شعب فلسطين”.
وكتبت المدونة ريما“الناس لما عرفت أن الهباش الخطيب سحبت حالها وطلعت؛ تركوا سماحته يخطب ويصلي لحاله”.
وقال إياد الرجوب في تدوينة عبر فيسبوك“هذي أقوى مقاومة سلمية”.
فيما قال المدون عامر أبو عدي“هذا موقف يحترم ومطلوب وليس بجديد على الشعب الفلسطيني”.
وكان الهباش نشر عبر حسابه في فيسبوك مقطع فيديو من خطبة الجمعة اليوم من مسجد خالد بن الوليد بمحافظة رام الله والبيرة، التي ركز فيها على نبذ الفتنة والفرقة والاختلاف، وتوحيد الصفوف في الأمة.
ويعرف عن الهباش تصريحاته المثيرة للجدل والتي كانت آخرها قبل أيام توعده بمحاسبة المقاومة بعد انتهاء الحرب على غزة.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الهباش قوله إن الرئيس محمود عباس أدان حركة حماس في كل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لكنه لن يفعل ذلك علنا بينما الحرب مستمرة في غزة.
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