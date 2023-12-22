عشاء تقشفي وأمسية طبية في جمعية أطباء النسائية لصالح غزة

MENAFN - Khaberni) *د.عناب: تسمية المواليد في غزة يؤخر حتى يتم التأكد من بقاءهم على قيد الحياة

*160 سيدة تلد يوميا تحت القصف أو تجهض وتضع قبل الموعد

خبرني - أقامت جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد في نقابة الأطباء أمسية تضامنية وعشاء تقشفيا خصص ريعه لصالح قطاع غزة من خلال لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء.

وقالت رئيسة الجمعية د.عبير عناب "على بعد نحو 150 كيلو مترا من هنا يقتل طفل كل عشرة دقائق وترتكب اكبر جرائم حرب عرفتها البشرية في هذا القرن على يد اخر احتلال في العالم".

واضافت "هناك اصبح النساء والأطفال هدف الاحتلال الاول بعد ان عحز عن مقارعة رجال المقاومة الذين اوجعوا العدو وافقدوه عقله ومرغوا انفه في رمال غزة الممزوجة بدماء الأبرياء".

وأشارت د.عناب أن آلاف الشهداء سقطوا خلال العدوان، وسط صمت دولي، كشف زيف إنسانية الغرب الشريك في الجريمة والممول لها بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا التي تعبر عن عنصريته واجرامه.

وقالت "اين المعاهدات والمواثيق الدولية التي طالما تغنى بها العالم المتحضر لحماية المرأة والطفل، واستخدمها ذريعة لفرض اجنداته، والتي بات لزاما علينا دوسها باقدامنا وتابينها بعد دفنها بالتراب".

وأشارت إلى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق القطاع الطبي والصحي في غزة مما أدى لتوقف الخدمات الطبية التي يحتاجها النساء والأطفال فكانوا الاكثر تضررا من استهداف الاحتلال لها بغية تهجير سكان القطاع.

وقالت أنه في غزة يؤخر تسمية المواليد حتى يتم التأكد من بقاءهم على قيد الحياة، وكثير منهم يولد قبل اوانه أو يجهض أو يولد في ظروف غير مناسبة وتحت القصف.

وبينت ان هناك 50 ألف سيدة حامل في القطاع، والذي يشهد يوميا 160 عملية ولادة تقريباً، وان فرصة الحصول على سرير للولادة نادرة في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات.

وختمت "عزاؤنا الوحيد بأن النصر باذن الله سيكون لشعبنا ومقاومتنا، وسيأتي اليوم الذي يزول فيه الاحتلال، ويشعر فيه الاطفال بالأمان في أحضان أمهاتهم".

ومن جانبه أشاد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ببطولات رجال المقاومة في غزة وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وتصديه للاحتلال بابسط المقومات.

وتخلل الأمسية التي ادارتها عضو الهيئة الإدارية للجمعية الدكتورة اسيل الجلاد، كورال لاطفال من طلبة مدرسة المشرق بإشراف المعلمتين رند الشكعة و

كاترينا كوسودوفا، وفقرة لفرقة القدس للتراث الشعبي الفلسطيني، وفقرة فرقة بلدنا.

واقيم على هامش الأمسية بازارا خيريا ومزادا على قطع فنية وتراثية لصالح جهود الإغاثة لقطاع غزة.

وشارك في الأمسية عدد كبير من أعضاء الجمعية والجمعيات الطبية في نقابة الاطباء و أسرهم



