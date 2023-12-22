ثمن دور مصر المحورى.. رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة (إنفوجراف)

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- Youm7) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكداً تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
ومن جانبه، توجه الرئيس بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة
رئيس تيار الحكمة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة
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