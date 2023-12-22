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ثمن دور مصر المحورى.. رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة (إنفوجراف)

12/22/2023 2:28:25 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكداً تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
ومن جانبه، توجه الرئيس بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة



رئيس تيار الحكمة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة








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