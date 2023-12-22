Friday, 22 December 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الصحة: تزويد المعامل المركزية بكواشف متطورة لرصد متحور كورونا الجديد

12/22/2023 2:28:25 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن البرتوكول العلاجي الحالي لكورونا يستطيع علاج إصابات المتحور الجديد لكورونا IN.1
مضيفا أن هذا المتحور لم يتم الكشف عن أي إصابات به بمصر حتى الآن.



وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريح لـــ "اليوم السابع" أنه تم تزويد المعامل المركزية لتوفير الكواشف الخاصة بالتعرف على الإصابة بالمتحور الجديد مضيفا أنه تم ارسال تعريف بأعراض المتحور الجديد لمديريات الشئون الصحية وذلك حتى يسهل تشخيصه.



وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية توفر البرتوكول العلاجي مجانا مضيفا أنه لا يمكن القول بعودة موجات الإصابات الكبرة بكورونا مضيفا أن المتحور الجديد سريع الانتشار ويصيب حتى من تم تطعيمهم مشيرة إلي أنه تم رفع درجة الاستعدادات في المطارات والموانى لاستقبال لفحص القادمين من الخارج للتأكد من عدم اصابتهم بأعراض المتحور الجديد.



وتابع : معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة او مختلفة عن الاعراض السابقة للمتحور أو ميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير.
















MENAFN22122023000132011024ID1107649759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث