فصائل لبنانية تستهدف 6 مواقع إسرائيلية على الحدود

وقالت الفصائل اللبنانية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدفت ‏الفصائل بالأسلحة الصاروخية قوة مشاة للاحتلال في محيط موقع المطلة وتجمعا لجنوده وآلياته في محيط موقع المنارة محققة فيهما إصابة مباشرة".

كما استهدفت الفصائل اللبنانية مركز ‏تحكم وسيطرة للاحتلال مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، واستهدفت تجمّعاً لضباط وجنود العدو في مستوطنة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، ‏وأوقعت فيهم إصابات مؤكّدة. ‏

واستهدفت المقاومة ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) وتجمعات جنود ‏العدو في محيطها بالأسلحة المناسبة ‏مُحققةً إصابات مباشرة.‏

في سياق متصل واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية وقصف أطراف بلدات طيرحرفا والجبين والناقورة وحولا ووادي الدلافة، إضافة إلى بلدة عديسة وأطراف بلدة عيتا الشعب.



