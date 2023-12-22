مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يلغي المعايدات ويكتفي بالصلوات الكنسية

MENAFN - Youm7) أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، عدم تقبل المعايدات في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لهذا العام، والاكتفاء بالصلوات الكنسية.



وقال المجلس، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قراره يأتي احتراما لأرواح الشهداء في غزة، وعموم فلسطين، وتعبيرا عن تضامنه مع الأهل فيها، في ظل استمرار معاناتهم؛ بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعرب المجلس، عن تقديره للمواقف الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودعم جهوده لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والالتفاف حول قيادته الحكيمة، مشيدين بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، والتصدي لكل محاولات المساس بأمنه وسلمه المجتمعي.



