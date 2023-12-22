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مندوب فلسطين بمجلس الأمن: 2.3 مليون في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة

12/22/2023 2:28:23 PM
(MENAFN- Youm7) قالت مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إن 2.3 مليون فلسطيني في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفا أنه يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وتقديم المساعدات ومنع التهجير القسري، مؤكدا أن إسرائيل تواصل تجاهل المطالب العالمية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها.

وتابع أن إسرائيل تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، مضيا أن التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.








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