مندوب فلسطين بمجلس الأمن: 2.3 مليون في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة

(MENAFN
- Youm7) قالت مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إن 2.3 مليون فلسطيني في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفا أنه يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وتقديم المساعدات ومنع التهجير القسري، مؤكدا أن إسرائيل تواصل تجاهل المطالب العالمية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها.
وتابع أن إسرائيل تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، مضيا أن التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
MENAFN22122023000132011024ID1107649755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.