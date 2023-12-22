مندوبة الإمارات: الجميع دعا إلى وقف إطلاق نار دائم فى غزة

وأضافت، خلال مؤتمر صحفى للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه نستهدف إنقاذ حياة المدنيين في قطاع غزة.

وتابعت أنه نرحب باعتماد قرار تسريع المساعدات إلى غزة، مضيفة أن القرار يعطينا فرصة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، لليوم الـ77، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة، التي أوضحت في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.