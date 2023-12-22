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وزارة الصحة: 100 يوم صحة قدمت أكثر من 56.244 مليون خدمة مجانية للمواطنين

12/22/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 56 مليونا و244 ألفا و876 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 21 ديسمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد عمل الحملة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت منذ انطلاقها مليونا و542 ألفا و639 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و453 ألفا و384 زيارة.
وأضاف عبد الغفار أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ865 ألفا و147 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و941 ألفا و118 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وأشار عبد الغفار إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 419 ألفا و589 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و770 ألفا و743 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 294 ألفا و785 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و817 ألفا و18 مواطنا.
وقال عبد الغفار إن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليونين و486 ألفا و530 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و589 ألفا و179 مواطنين.
وتابع عبد الغفار أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 11 مليونا، و824 ألفا و173 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 12 مليون و167 ألفا، و851 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و640 ألفا و289 طفلا.
واستطرد عبد الغفار أن حملة 100 يوم صحة قدمت 432 ألفا و431 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
وأضاف عبد الغفار أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 7 ملايين و924 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
ودعا عبد الغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.










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