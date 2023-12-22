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موضوعات ترفيهية وتربوية وتعليمية وتوعوية ناقشتها أول لعبة رقمية لطلاب المدارس

12/22/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) أقيم، منذ قليل، حفل انطلاق أول لعبة رقمية لطلاب المدارس، والذى أقامته قنوات مدرستنا 1 ، 2 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقامت المخرجة ساندرا نشأت بإخراجه فنياً، وقدمت الحفل الإعلامية ياسمين نور الدين المتحدث الرسمى لقناة مدرستنا، والتى رحبت بالحضور وعرفتهم على تطبيق
"5 second"، الذى يحتوى على العديد من الأفلام والتى هدفها فى الأساس الترفيه والتعليم والتوعية.

وضم الحفل عرض 11 فيلما قصيرا للأطفال، شارك فيها العديد من الأطفال، وكانت الفكرة الرئيسة التى يقوم عليها المشروع هى وجود خيارات خلال عرض الفيلم، وعلى الطفل أن يختار ومن خلال هذا الاختيار ستعرض باقى أحداث الفيلم سواء كان الاختيار إيجابيا أو سلبيا.

وضمت تلك الأفلام العديد من الموضوعات الشائكة التى تواجه أطفالنا سواء فى المنزل أو فى المدرسة، فمثلا ناقش أحد الأفلام "المقابلة الشخصية فى المدارس" وكيف تواجهها الأمهات؟ وكذلك التوتر والقلق الذى يقع على الأهل بسبب نتيجة المقابلة، كما ناقش كذلك فكرة الكذب عند الأطفال وكيف أن الكذب لا ينجيهم أبداً وأن قول الحقيقة للأب والأم هى فى النهاية أفضل خيار مهما كان الخطأ الذى قام به الطفل.

ونجد فيلما آخر ناقش المشاكل بين الأم والأب وكيف أن كثرة المشاجرة بينهما تؤثر على الأطفال، وذلك من خلال طفل قرر أن يختلق كل يوم مشكلة فى المدرسة حتى يعاقب بأن يأتى للمدرسة يوم الجمعة حتى لا يجلس فى المنزل ويشاهد مشاجرات والديه، كما ناقشت الأفلام السوشيال ميديا وتأثيرها على الأطفال، وكذلك ناقش فكرة أصدقاء السوء وكيف تؤثر نصيحتهم بالسلب على الأطفال وتجعلهم يصححون دائما الخطأ بخطأ أكبر منه.

قناة مدرستنا هى أول قناة تعليمية مصرية أطلقتها وزارة التربية والتعليم الفني في عام 2020 أثناء جائحة كوورنا بهدف التعلم عن بعد وعرض المناهج الدراسية.
كل قناة تم تخصيصها لمرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي لكي يتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة البرامج التعليمية وفهم المنهج الدراسي بشكل فعال، من خلال متابعة البرامج على قناة اليوتيوب الرسمية مع إمكانية الرجوع إلى الحلقات السابقة في أي وقت.


أحد الطلاب فى إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بالزمالك

افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس فى سينما الزمالك

إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس

المخرجة ساندرا نشأت تفتتح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

المخرجة ساندرا نشأت مع الطلاب

المخرجة ساندرا نشأت

بعض الطلاب مع المخرجة ساندرا نشأت

ساندرا نشأت تفتتح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

ساندرا نشأت فى افتتاح أول لعبةى رقمية للطلاب

ساندرا نشات فى سينما الزمالك

ساندرا نشأت مع الطلاب فى افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس

ساندرا نشات

ساندرا نشأت

ساندرا نشألت مع الطلاب

مسرح سينما الزمالك








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