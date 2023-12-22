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مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP بمصر

12/22/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم مكتب العلاقات الدولية
بجامعة حلوان ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP بمصر، وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث








وتعقد هذه الندوة لتوضيح شروط التقدم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS، وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات، حيث تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وكيفية تحضير الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.







تنطلق فعاليات فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر، بقاعة الدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة.




















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