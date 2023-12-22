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التضامن في أسبوع.. دعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى حياة كريمة بقيمة 300 مليون جنيه

12/22/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 21 ديسمبر 2023 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



- المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة يلقى كلمة مصر نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي أمام
ورشة العمل الافتراضية والتي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حول تعزيز رفاه ودمج ذوي الإعاقة احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة





- متطوعو الهلال الأحمر المصرى يستقبلون المساعدات الانسانية العاجلة عبر الجسر الجوى الرابط بين مطار العريش ودول العالم على مدار الساعة تجهيزاً لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين المراكز اللوجيستية وقطاع غزة.





- وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مبادرة "العالم يحتاج الى أب" تنظم معسكراً تدريبياً لإعداد كوادر تدريبية من الوزارة على منهج المبادرة.





- وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقيمة 300 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.





- القباج تفتتح معمل التحاليل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخاص بتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصرح بأن المعمل يضم أحدث أجهزة التحاليل العالمية وأن جميع التحاليل تتم مجاناً.





- بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية الآداب جامعة الفيوم لتعزيز التعاون في مجالات تبادل الإنتاج العلمي والمشروعات البحثية.





- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينتهي من تدريب 15 ألف طالب من خلال 207 ورش تدريبية على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة لإعداد الشباب المقبل على الزواج والعمل على استقرار الأسرة.



- القباج تشهد افتتاح مؤتمر "صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي تعقده الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتؤكد على أهمية الإعلام الرقمي والاعلام الاجتماعي في تعزيز الوعي المجتمعي والتأثير على الرأي العام.





- مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تسلم عدداً من الأصول الإنتاجية لتشجيع الأسر الأولى بالرعاية في إطار مبادرة "إصنع بنفسك".





- وزارة التضامن الاجتماعي تدرس أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والعائدين لأوطانهم في ورشة العمل التي نظمتها اليونيسيف وبحضور المجلس القومي للطفولة والأمومة.





- استقبال 300 مشروع تحت مظلة مشروع "الطالب المنتج" الذي أطلقته وزارة التضامن لتشجيع الطلاب على العمل والإنتاج ومجابهة كافة أشكال الفقر، وتبدأ بمعرض "الطالب المنتج" بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأزهر فرع أسيوط بمشاركة ٤٣ عارضا.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة وتؤكد أن التأييد الشعبي الذي أظهرته الانتخابات الرئاسية يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة وقدرته على مواجهة التحديات والمضي قدمًا في بناء الجمهورية الجديدة.





- برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى، مدبولى القباج تشارك باجتماعا لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية واستعراض ما تم من إنجازات في مبادرة "صنايعية مصر".





وزيرا التضامن الاجتماعي والتعليم العالي يجتمعان لبحث سبل تعزيز التعاون في مراكز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعات، ومبادرة "الطالب المنتج، و"بيوت التطوع"، ومناقشة سبل الاستثمار في الطلاب من خلال جهود وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.





- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر تترأس اجتماعاً مع إدارة لجان الزكاة وشركة إي فاينانس لاستعراض جهود التحول الرقمي وميكنة لجان الزكاة.

- وتعقد اجتماعا موسعا مع قطاع التكافل الاجتماعى ببنك ناصر لمناقشة منهجية دعم الخدمات الطبية للمستشفيات الجامعية والمستوصفات والعيادات بالقرى، وتناقش توحيد معايير المساعدات الاجتماعية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.



فى إطار حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية ينظم لقاء حواريا بين الرائدات الاجتماعيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحى حول قضايا العنف الأسري.





- للعام الثالث على التوالي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يطلق مبادرة
لتوعية الصيادين ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ بمخاطر الإدمان وأهمية التواصل مع الخط الساخن 16023 لإجراء الاكتشاف المبكر وإتاحة العلاج المجاني.





- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024 بداية من يوم 19 ديسمبر ولمدة شهر، وتلقى طلبات التقديم بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية





- الدكتورة ميرفت صابرين مساعد الوزير لشبكات الأمان الاجتماعي تترأس وفد مصر في انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين لأعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، خلال 20 و21 من ديسمبر الجاري.





- القباج تشهد حفل ختام مشروع تعزيز "استراتيجية مصر القومية للسكان" بدعم من الاتحاد الأوروبي بحضور وزير الصحة والسكان ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.





- القباج تشارك في اجتماع موسع لمنظمات الأمم المتحدة والسفارات بمصر برئاسة الممثل المقيم للأمم المتحدة ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية بمصر، لاستعراض إنجازات الهلال الأحمر المصري ومناقشة سبل تنظيم المساعدات القادمة لقطاع غزة ولأزمة السودان.





وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الجلسة الختامية لورشة عمل لتحسين خدمات التأهيل والتوسع فيها من خلال غرف التكامل الحسى والعلاج النفس حركى، واحتساب التكلفة والعائد منها.



- وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة الإدمان تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بسوهاج استعدادا للافتتاح ضمن 6 مراكز علاجية جديدة قريباً.





- وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تتسلم رئاسة أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة لدولة قطر مريم المسند خلال اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب.





- القباج تلتقي الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني لمناقشة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين الإنسانية، ومجدلاني يثمن الجهود المصرية ودور الهلال الأحمر المصري في دعم أهالي قطاع غزة.

- وتلتقي بالسيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين واللقاء لمناقشة استفادة البحرين من التجربة المصرية في ميكنة العمل الأهلي، وفي حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، وتناقش سبل التعاون في تبادل المنتجات الحرفية والتراثية.





- بالتعاون بين برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في الوحدات الإنتاجية بالريف المصري، د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يشهد تسليم أصول 4 وحدات إنتاجية لتمكين المرأة الريفية والحاقها بسوق العمل.





- وحدات التضامن بالجامعات المصرية تطلق المرحلة الثالثة من برنامج حاضنات الفائقين بجامعات اسيوط وسوهاج والقاهرة، لإتاحة منح تعليمية للطلاب وتشجيع تكافؤ الفرص.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، وتناقش المساعدات الهولندية لتعزيز جهود الهلال الأحمر المصري الإنسانية لقطاع غزة.





- وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يناقشان استعدادات تنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.







- القباج ووزراء الشئون الاجتماعية العرب يدشنون مبادرة "نور" للتأهيل المتكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية.





- وزيرتا التضامن الاجتماعى والبيئة يشهدان اطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي





- مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة تطلق قافلة لتوزيع ما يزيد على 12 ألف كرتونة مواد غذائية على مستحقي تكافل وكرامة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.




























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