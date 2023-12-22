Friday, 22 December 2023 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن ترحب باستعداد اليابان لشحن صواريخ باتريوت بعد تخفيف قيود تصدير الأسلحة

12/22/2023 2:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) رحبت الولايات المتحدة باستعداد اليابان تصدير صواريخ باتريوت الاعتراضية إليها لتجديد المخزونات الأمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة إن هذا القرار من شأنه أن يساهم في أمن اليابان والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال ضمان استمرار القوات الأمريكية في الحفاظ على قدرة ردع واستجابة موثوقة، بالتعاون الوثيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.


وبحسب البيان، يقدّر الرئيس الأمريكي جو بايدن ويدعم بشدة الدور القيادي الذي تلعبه اليابان في عهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأكد البيت الأبيض، في بيانه، أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائها اليابانيين لتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.


وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها تستعد لشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة بعد مراجعة الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة، وذلك في أول تعديل كبير تجريه اليابان للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من عقد.


وبحسب البيان، يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه اليابان، التي تبنت منذ فترة طويلة موقفا يتعلق بمنع تصدير الأسلحة الفتاكة، إلى تعزيز قطاع الدفاع لديها في ظل أوضاع أمنية تزداد توترا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.








MENAFN22122023000132011024ID1107649747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث