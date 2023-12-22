واشنطن ترحب باستعداد اليابان لشحن صواريخ باتريوت بعد تخفيف قيود تصدير الأسلحة

MENAFN - Youm7) رحبت الولايات المتحدة باستعداد اليابان تصدير صواريخ باتريوت الاعتراضية إليها لتجديد المخزونات الأمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة إن هذا القرار من شأنه أن يساهم في أمن اليابان والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال ضمان استمرار القوات الأمريكية في الحفاظ على قدرة ردع واستجابة موثوقة، بالتعاون الوثيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.



وبحسب البيان، يقدّر الرئيس الأمريكي جو بايدن ويدعم بشدة الدور القيادي الذي تلعبه اليابان في عهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأكد البيت الأبيض، في بيانه، أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائها اليابانيين لتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.



وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها تستعد لشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة بعد مراجعة الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة، وذلك في أول تعديل كبير تجريه اليابان للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من عقد.



وبحسب البيان، يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه اليابان، التي تبنت منذ فترة طويلة موقفا يتعلق بمنع تصدير الأسلحة الفتاكة، إلى تعزيز قطاع الدفاع لديها في ظل أوضاع أمنية تزداد توترا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.







