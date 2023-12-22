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زيلينسكى يثمن بدء هولندا فى إعداد أول 18 طائرة من طراز إف-16 لتسليمها لأوكرانيا

12/22/2023 2:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية رئيس وزراء هولندا مارك روته على قرار البدء في إعداد أول 18 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لتسليمها إلى أوكرانيا.


وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، شكرت خلالها الحكومة الهولندية على قرارها البدء في إعداد أول 18 طائرة مقاتلة من طراز /إف-16/ لتسليمها إلى أوكرانيا".


كما شكر زيلينسكي هولندا على دعمها النشط لبدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية تزويد كييف بمساعدة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل بمبلغ 50 مليار يورو في أقرب وقت ممكن.


وناقش الطرفان التطورات على الجبهة والوضع في البحر الأسود والاحتياجات العسكرية الحالية لأوكرانيا، بما في ذلك المدفعية والطائرات بدون طيار ومعدات الدفاع الجوي.


وأضاف الرئيس الأوكراني: "اتفقنا على مواصلة عملنا المشترك بشأن الضمانات الأمنية بما يتماشى مع إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع".


وكتب زيلينسكي أنهما ناقشا أيضًا الاجتماع القادم للمستشارين فيما يتعلق بصيغة السلام والجهود المبذولة لتعزيز الدعم الدولي للرؤية الأوكرانية للسلام العادل.


ويشار إلى أن الحكومة الهولندية خصصت 102 مليون يورو للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 لمساعدة أوكرانيا على النجاة من فصل الشتاء والاستعداد لفصل الربيع.








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