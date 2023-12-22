برلماني إيطالي: نتنياهو مسؤول عن جرائم حرب في غزة

MENAFN - Youm7) حمل البرلماني في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض أليساندرو تزان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية "ارتكاب جرائم حرب" في قطاع غزة الفلسطيني.

وأشار زان رئيس قسم الحقوق في الحزب، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم /الجمعة/ إلى أنه "وفقًا لمنظمة أوكسفام، فإن 90% من سكان غزة معرضون لخطر الموت جوعًا بسبب الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية الذي تفرضه حكومة نتنياهو".



وقال البرلماني "إنها جريمة حرب حقيقية، فحتى الآن، قُتل 20 ألف مدني خلال شهرين فقط من القصف، منهم 8 آلاف طفل"، وإن الحرب على غزة لم تعد دفاعًا عن النفس ولا رد فعل، ولا حتى انتقامًا من حركة حماس، بل إنها إبادة منهجية.



وطالب البرلماني المعارض الحكومة الإيطالية بـ"أن تتوقف عن دعم هذه المذبحة وأن تدعو بكل قوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار"، وقال: "لا يمكننا أن نكون متواطئين" حيال ما يحدث في القطاع.



