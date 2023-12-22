Friday, 22 December 2023 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برلماني إيطالي: نتنياهو مسؤول عن جرائم حرب في غزة

12/22/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) حمل البرلماني في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض أليساندرو تزان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية "ارتكاب جرائم حرب" في قطاع غزة الفلسطيني.

وأشار زان رئيس قسم الحقوق في الحزب، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم /الجمعة/ إلى أنه "وفقًا لمنظمة أوكسفام، فإن 90% من سكان غزة معرضون لخطر الموت جوعًا بسبب الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية الذي تفرضه حكومة نتنياهو".


وقال البرلماني "إنها جريمة حرب حقيقية، فحتى الآن، قُتل 20 ألف مدني خلال شهرين فقط من القصف، منهم 8 آلاف طفل"، وإن الحرب على غزة لم تعد دفاعًا عن النفس ولا رد فعل، ولا حتى انتقامًا من حركة حماس، بل إنها إبادة منهجية.


وطالب البرلماني المعارض الحكومة الإيطالية بـ"أن تتوقف عن دعم هذه المذبحة وأن تدعو بكل قوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار"، وقال: "لا يمكننا أن نكون متواطئين" حيال ما يحدث في القطاع.








MENAFN22122023000132011024ID1107649745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث