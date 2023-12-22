مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: إسرائيل ملتزمة بالوصول إلى اتفاق آخر بشأن الحرب في قطاع غزة

MENAFN - Youm7) قالت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن إن إسرائيل ملتزمة بالوصول إلى اتفاق آخر بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأضافت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القرار أتى في وقت حاسم لتأكيد أنه مهما كانت الصعوبات التي تواجهنا سنواصل العمل لتحقيق السلام بالمنطقة.

وتابع أنه يجب العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، لليوم الـ77، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة، التي أوضحت في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.







