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وزير الخارجية الإيطالي: ولادة طفلة فلسطينية على متن المستشفى الإيطالي العائم بمياه مصر

12/22/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، ولادة طفلة فلسطينية على متن السفينة المستشفى (فولكانو) الراسية بأحد الموانئ المصرية" القريبة من قطاع غزة.

وأشار "تاياني" - في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة خلال زيارته لألبانيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى أن "والدة الطفلة كانت على متن السفينة لأن لديها ابنة أخرى مصابة تتلقى العلاج".

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أن السفينة (فولكانو)، التابعة لسلاح البحرية والمجهزة بغرف عمليات ومعدات تشخيص وأدوية وعلى متنها إخصائيون طبيون قد أبحرت من أجل توفير العلاج لجرحى قطاع غزة الفلسطينيين.








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