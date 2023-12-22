وزير الخارجية الإيطالي: ولادة طفلة فلسطينية على متن المستشفى الإيطالي العائم بمياه مصر

وأشار "تاياني" - في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة خلال زيارته لألبانيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى أن "والدة الطفلة كانت على متن السفينة لأن لديها ابنة أخرى مصابة تتلقى العلاج".

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أن السفينة (فولكانو)، التابعة لسلاح البحرية والمجهزة بغرف عمليات ومعدات تشخيص وأدوية وعلى متنها إخصائيون طبيون قد أبحرت من أجل توفير العلاج لجرحى قطاع غزة الفلسطينيين.



