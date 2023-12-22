Friday, 22 December 2023 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول تعليق من الأهلي على المشاركة في السوبر بالإمارات بعد تجاهل الرد على طلب التأجيل

12/22/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن طلب تأجيل السوبر المصري في الإمارات بعدما أرسل النادي طلبًا رسميًا للتأجيل 24 ساعة لتقام مباراة الفريق الأولى امام سيراميكا يوم الثلاثاء بدلا من الاثنين.



وقال بيبو: "لم نتلق ردًا من المسؤولين عن تنظيم البطولة حتى الآن، وفي كل الأحول نحن سنسافر غدا السبت من جدة إلى أبوظبي للمشاركة في السوبر المصري بالإمارات."



وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 بمدينة جدة.



من ناحية أخرى تحدث خالد بيبو عن البرونزية قائلا: "كانت فترة صعبة على الأهلي قبل القدوم للسعودية بسبب السفر المتتالي وضغط المباريات، ولكن الحمد لله قدمنا أداءا مرضيا على الرغم من أننا لم نكن موفقين أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي."



وعن الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة عقب تعيينه كمدير للكرة قال: "أنا سعيد بأول إنجاز مع الفريق كمسؤول في الجهاز الفني، ونعلم أنه وقت الانتصارات يكون الجميع جيدا، ولكن عند الخسارة لابد أن يتحمل أي فرد المسؤولية ولا توجد لدي مشكلة في ذلك كنوع من الحماية للفريق واللاعبين."



وتطرق بيبو للحديث عن تنظيم المونديال في السعودية وأوضح قائلًا: "سعداء بالتواجد هنا والتنظيم أكثر من رائع، حضرت قبل الفريق وشاهدت حاليا تطورا كبيرا خلال شهرين منذ زيارتي الأخيرة لتفقد الاستعدادات، واشكر المملكة السعودية على حسن الاستضافة والاستقبال للنادي الأهلي وجماهيره.












MENAFN22122023000132011024ID1107649742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث