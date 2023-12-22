حسين الشحات يدخل التاريخ ويصبح الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية

MENAFN - Youm7) نجح حسين الشحات، نجم الأهلى ، في تسجيل إنجاز تاريخى خلال مشاركته فى كأس العالم للأندية بعد مشاركته فى مباراة فريقه أمامأوراوا اليابانى في مباراة تحديد المركز الثالث والتي حسمها الأهلي عقب الفوز على بطل اليابان 4 / 2 ، حيث أصبح الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 15 مباراة.

وجاء سجل مشاركات الشحات في كأس العالم للأندية، بواقع 4 مباريات مع العين الإماراتى و11 مباراة مع الأهلى.

وكان حسين الشحات بحاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف لخطف زعامة هدافى كأس العالم للأندية والتى يحتلها البرتغالى كريستانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن حسين الشحات لاعب الأهلي عادل الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح فى التسجيل فى 4 نسخ مختلفة فى بطولة كأس العالم للأندية، بهدفه في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسجل حسين الشحات فى كأس العالم للأندية فى 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.

فيما سجل بنزيما فى 4 نسخ مختلفة أعوام 2014 و2016 و2022 و2023 مع ريال مدريد في أول 3 نسخ ومع اتحاد جدة في آخر نسخة.