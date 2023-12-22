محمد هانى: الجيل الحالى للأهلي طموح ولا يشبع من البطولات

MENAFN - Youm7) عبر محمد هاني لاعب الأهلي عن سعادته بعد تتويج فريقه بالميدالية البرونزية عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها مباراة مهمة واللاعبين كانوا في قمة تركيزهم للعودة بميدالية ولا نكرر ما حدث في الموسم الماضي.

قال في تصريحات تلفزيونية: "اللاعبين أثبتوا أنهم يستطيعوا اللعب أمام أي فريق وربنا وفقنا بمجهود اللاعبين وتعليمات الجهاز الفني، وتمكننا من العودة بميدالية".

تابع: "هذا الجيل جيل طموح ولا يشبع من البطولات، وفي الموسم الماضي حصلنا على 5 بطولات ونتأهل على كأس العالم للأندية، وجودة اللاعبين الحاليين يمكنهم اللعب أمام أي فريق وفي أي قارة".

شدد: "كان طموحنا الصعود إلى النهائي وكان بأيدينا وأضعنا فرص كثيرة ولو أي فرصة تم إحرازها لتغير السيناريو، ونجتهد ونقدم ما علينا والتوفيق بيد الله، وتمكننا من حصد المركز الثالث".

وعن سبب التألق في مشاركاته بكأس العالم للأندية مع الأهلي، أكد: "أجواء كأس العالم تجعل اللاعبين يخرجون كل ما لديهم من ملاعب وتنظيم واللعب أمام فرق كبيرة، وتشعرك أنك لاعب كرة محترف وتجبرك على أداء أفضل أداء، ومن أفضل البطولات التي تلعبها".

أضاف: "جمهور الأهلي أشعرنا أننا نلعب في مصر، وصوتهم يمنحنا الحافز ويدفعنا لتقديم مستويات قوية، وأتمنى أن تشهد الملاعب المصرية الحضور الجماهير بالسعة الكاملة، وليس بحضور عدد محدد فقط، وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا".











