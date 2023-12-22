بعثة الأهلى تتوجه إلى ملعب الجوهرة المشعة لاستلام الميدالية البرونزية

MENAFN - Youm7) غادرتبعثة الفريق الأول لكرة القدم ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، في طريقها إلى استاد الجوهرة المشعة، من أجل استلام الميدالية البرونزية التي تُوج بها الأهلي بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.وسوف يتسلم الجهاز الفني ولاعبو الفريق الميدالية البرونزية، بعد انتهاء مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق وحصل عليها في أعوام 2006 و2020 و2021.وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62

والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الفريق الياباني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة

اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي حيث سبق وأدارت

المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

الشوط الأول

بدأ الفريق الياباني بشكل جيد وهاجم مُبكراً باحثاً عن هدف مُبكر وتعامل الأهلي بصورة جيدة مع الهجوم الياباني ، قبل أن يظهر الأهلي في المباراة وينشط هجومياً.

لاعبو الأهلي طالبوا الحكمة الأمريكية التي تُدير المباراة إحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة أمام عاشور لكنها رفضت ، وتواصل الأداء القوي من الفريقين.

كهربا والشحات أهدرا فرصتين للأهلي في أول 15 دقيقة ، وشكّلت هجمات الفريق الياباني خطورة على مرمى الشناوي، وتواصل الهجوم الأهلاوي وسدد محمد هاني تسديدة قوية في الدقيقة 19 أرتدت من الحارس لتجد ياسر إبراهيم الذي أودعها في الشباك مُعلناً الهدف الأول للأهلي.

حاول أوراوا العودة للمباراة بهجمات مرتدة لكن الأهلي لم يتراجع وواصل الهجوم إلى أن نجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 25 بعدما ضغط أحمد نبيل كوكا على دفاع الفريق الياباني ووصلت الكرة إلى تاو الذي سددها بقوة في شباك بطل اليابان مُعلناً الهدف الثاني للأهلي.

عقب الهدف الثاني ، نشط الفريق الياباني واستحوذ على مجريات اللقاء وسجل الهدف الأول في الدقيقة 43 بعدما أعاد علي معلول كرة في منطقة جزاء الأهلي لتصل إلى الغيني جوزيه كانتي الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الشناوي.

تعرض امام عاشور للإصابة وتلقى العلاج في أرض الملعب ويعود للمشاركة وفي اللحظات الأخيرة حاول أوراوا تسجيل هدف ثاني لكن الشوط الأول ينتهي بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول ،مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور،

بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة بدلاء

الاهلى

فى مباراة

أوراوا ،

كلاً من :"خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس".

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني مُغايرة للشوط الأول ، حيث بدأ الفريق الياباني هذا الشوط بضغط واضح وأهدر فرصة مُحققة مع بداية هذا الشوط وانفراد بريان لينسين بمحمد الشناوي لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

وسدد الشحات كرة قوية مرت بجوار القائم ، قبل أن يُهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي ، وجاء الرد سريعاً من أوراوا الذي ضغط بقوة وأحتسبت الحكمة الأمريكية ضربة جزاء للفريق الياباني بعدما لمست الكرة "يد" محمد هاني وبالرجوع لتقنية الفار احتسبت الحكمة ضربة جزاء سجل منها ألسكندر شولز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57.

وشارك كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات وكهربا ، ومن هجمة مرتدة نجح علي معلول في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 61 من تسديدة قوية أرتطمت بجسد مدافع أوراوا وتسكن الشباك في الدقيقة 61.

والغت الحكمة هدفاً سجله كوكا من ضربة رأسية بداعي التسلل ، وتعرض معلول للإصابة وتلقى العلاج وواصل اللعب وعادت السيطرة للفريق الياباني.

وأحتسبت الحكمة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 73 بعد عرقلة كريم فؤاد أهدرها علي معلول في الدقيقة 75، وضغط الفريق الياباني بقوة في الدقائق الأخيرة وشارك عمرو السولية في الدقيقة 83 بدلاً من مروان عطية.

انقذ الشناوي فرصة خطرة للفريق الياباني بعدما أبعد كرة بأطراف أصابعه قبل أن تسكن شباكه ، وشارك رامي ربيعة في الدقيقة 88 بدلاً من بيرسي تاو.

وضغط الفريق الياباني بقوة في الدقائق الأخيرة ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء ، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل علي معلول الهدف الرابع للأهلي ليحسم اللقاء لصالح المارد الأحمر بعدما لعب الفريقين دقيقة لينتهي بعدها اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدفين.



