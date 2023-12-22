(سوناطراك) الجزائرية تخصص 50 مليار دولار لتطوير قدراتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) اليوم الجمعة عن تخصيص نحو 50 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2028 لتطوير قدراتها في مجال الاستثمار لا سيما على مستوى "أنشطة المنبع".
وقال المدير العام للمجمع البترولي رشيد حشيشي في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيس (سوناطراك) إنه "في إطار تطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار لا سيما على مستوى أنشطة المنبع تم تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة (2024 - 2028) لهذا الغرض منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشافات والإنتاج".
وأضاف حشيشي أن (سوناطراك) تسعى أيضا إلى تطوير المنشآت وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل المصافي ومواصلة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير والابتكار وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي.
وأشار إلى أن (سوناطراك) تسعى أيضا إلى توسيع أنشطة محفظتها الاستثمارية في مجال الصناعات البتروكيميائية من خلال إنتاج (البوليبروبيلان) ودخول وحدة جديدة للإنتاج وتدشين مشروع ضخم لإنتاج الفوسفات سيمكن الجزائر بعد إنجازه من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الإقليمي والدولي. (النهاية)
م ر / أ م س
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