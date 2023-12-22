Friday, 22 December 2023 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(سوناطراك) الجزائرية تخصص 50 مليار دولار لتطوير قدراتها

12/22/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) اليوم الجمعة عن تخصيص نحو 50 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2028 لتطوير قدراتها في مجال الاستثمار لا سيما على مستوى "أنشطة المنبع".
وقال المدير العام للمجمع البترولي رشيد حشيشي في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيس (سوناطراك) إنه "في إطار تطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار لا سيما على مستوى أنشطة المنبع تم تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة (2024 - 2028) لهذا الغرض منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشافات والإنتاج".
وأضاف حشيشي أن (سوناطراك) تسعى أيضا إلى تطوير المنشآت وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل المصافي ومواصلة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير والابتكار وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي.
وأشار إلى أن (سوناطراك) تسعى أيضا إلى توسيع أنشطة محفظتها الاستثمارية في مجال الصناعات البتروكيميائية من خلال إنتاج (البوليبروبيلان) ودخول وحدة جديدة للإنتاج وتدشين مشروع ضخم لإنتاج الفوسفات سيمكن الجزائر بعد إنجازه من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الإقليمي والدولي. (النهاية)

م ر / أ م س




MENAFN22122023000071011013ID1107649737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث