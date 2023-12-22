(الأهلي المصري) يحقق المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه على (اوراوا ريد) الياباني (4-2)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 12 (كونا) -- حقق نادي (الأهلي) المصري المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بمدينة (جدة) السعودية بفوزه على (اوراوا ريد دايموندز) الياباني اليوم الجمعة بنتيجة (4-2).
وافتتح (الأهلي) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل حيث سجل اللاعب ياسر إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة (19) فيما أضاف اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة (25) في حين سجل لاعب (اوراوا) الغيني خوسي كانتي هدف فريقه الأول في الدقيقة (43).
وفي شوط المباراة الثاني أدرك (اوراوا) التعادل عن طريق ضربة جزاء سجلها الدنماركي ألكسندر شولز في الدقيقة (54) لتعود النتيجة لصالح تقدم (الأهلي) من جديد بكرة سددها التونسي علي معلول ارتطمت بلاعب (اوراوا) يوشيو كويزومي ليحرز هدفا خطأ في مرماه بالدقيقة (60) قبل أن يختتم معلول مهرجان أهداف المباراة بركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سجلها في الدقيقة (98).
وبفوز (الأهلي) المصري اليوم يكون قد حقق المركز الثالث في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن حققها في أعوام (2006 - 2020 - 2021).
ويسدل ستار البطولة في وقت لاحق اليوم حيث يلاقي (مانشستر سيتي) الإنجليزي (فلومينينسي) البرازيلي في المباراة النهائية التي ستقام بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 في 12 ديسمبر الجاري بمدينة (جدة) بمشاركة سبعة أندية هي (الأهلي) بطل إفريقيا و(الاتحاد) السعودي مستضيف البطولة و(مانشستر سيتي) بطل أوروبا و(فلومينينسي) بطل أمريكا الجنوبية و(اراوا ريد دايموندز) بطل آسيا و(ليون) المكسيكي بطل أمريكا الشمالية و(أوكلاند سيتي) النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. (النهاية)
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