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(الأهلي المصري) يحقق المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه على (اوراوا ريد) الياباني (4-2)

12/22/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 12 (كونا) -- حقق نادي (الأهلي) المصري المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بمدينة (جدة) السعودية بفوزه على (اوراوا ريد دايموندز) الياباني اليوم الجمعة بنتيجة (4-2).
وافتتح (الأهلي) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل حيث سجل اللاعب ياسر إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة (19) فيما أضاف اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة (25) في حين سجل لاعب (اوراوا) الغيني خوسي كانتي هدف فريقه الأول في الدقيقة (43).
وفي شوط المباراة الثاني أدرك (اوراوا) التعادل عن طريق ضربة جزاء سجلها الدنماركي ألكسندر شولز في الدقيقة (54) لتعود النتيجة لصالح تقدم (الأهلي) من جديد بكرة سددها التونسي علي معلول ارتطمت بلاعب (اوراوا) يوشيو كويزومي ليحرز هدفا خطأ في مرماه بالدقيقة (60) قبل أن يختتم معلول مهرجان أهداف المباراة بركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سجلها في الدقيقة (98).
وبفوز (الأهلي) المصري اليوم يكون قد حقق المركز الثالث في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن حققها في أعوام (2006 - 2020 - 2021).
ويسدل ستار البطولة في وقت لاحق اليوم حيث يلاقي (مانشستر سيتي) الإنجليزي (فلومينينسي) البرازيلي في المباراة النهائية التي ستقام بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 في 12 ديسمبر الجاري بمدينة (جدة) بمشاركة سبعة أندية هي (الأهلي) بطل إفريقيا و(الاتحاد) السعودي مستضيف البطولة و(مانشستر سيتي) بطل أوروبا و(فلومينينسي) بطل أمريكا الجنوبية و(اراوا ريد دايموندز) بطل آسيا و(ليون) المكسيكي بطل أمريكا الشمالية و(أوكلاند سيتي) النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. (النهاية)

ف ن / م م ج




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